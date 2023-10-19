Минпромторг не поддержал законопроект о праве жильцов запрещать продажу алкоголя

Минпромторг не поддержал предложение депутатов Госдумы дать жильцам домов право закрывать заведения общепита и магазины с алкоголем на первых этажах. Парламентарии сочли возможным это делать при наличии решения общего собрания собственников многоквартирного дома. Об этом сказано в отзыве министерства в аппарат правительства, с которым ознакомились «Известия».

Ранее, 18 июля, депутаты фракция «Новые люди» внесли в Госдуму соответствующий законопроект. Они настаивали: такие «наливайки» в домах создают почву для нарушений покоя россиян. Но Минпромторг уверен: предлагаемые нормы создадут дополнительные барьеры для развития торговли и общепита, они спровоцируют сокращение количества их точек и в итоге снизит уровень конкуренции.

В ведомстве напомнили, что местные власти уже имеют право регулировать время продажи спиртного в своем регионе. Более того, у них есть право ужесточать требования к соблюдению тишины в своих регионах. В настоящее время штраф для нарушителей составляет до 10 тыс. рублей, а при повторном проступке он увеличивается в два-четыре раза. Таким образом, у властей достаточно инструментов для охраны покоя граждан.

Как сообщили «Известия» 10 октября, согласно данным «Народного фронта», чаще всего на работу рюмочных в жилых домах или недалеко от них жалуются жители Архангельска, Северодвинска, Ставрополя, Пятигорска и Москвы. Партнер юридической компании «Братья Яблоковы» адвокат Артем Яблоков напомнил, что федеральное законодательство устанавливает ряд ограничений на расположение точек продажи алкоголя — например, поблизости от образовательных и медицинских организаций, спортивных объектов и т.д. Кроме того, региональные законы могут содержать полный запрет на продажу алкоголя в конкретные даты или на конкретных территориях.