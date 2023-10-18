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Шойгу заявил об укреплении западных рубежей РФ из-за поставок Киеву F-16

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Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
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Россия укрепляет свои западные рубежи, ожидая в 2024 году поставок Украине истребителей F-16, заявил 18 октября на заседании совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии министр обороны страны Сергей Шойгу.

Он добавил, что также Украина ожидает поставок из США и западных стран бронетехники, высокоточных ракет и средств противовоздушной обороны. По его словам, Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы, несмотря на запрет международных конвенций.

«В ответ на эти угрозы мы принимаем соответствующие меры, укрепляем наши западные рубежи», — отметил Шойгу.

Глава Минобороны РФ указал на то, что страны НАТО передают разведывательную информацию Вооруженным силам Украины, обучают украинских военных и направляют наемников.

Министр подчеркнул, что Запад развязал против России гибридную войну в военно-политической, правовой, экономической и гуманитарной сферах, защищая киевский режим.

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11 октября глава Пентагона Ллойд Остин по итогам заседания контактной группы западных стран по поставкам оружия Украине заявил, что истребители-бомбардировщики F-16 будут переданы не раньше весны следующего года.

Тогда же министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что королевство планирует передать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. Кроме того, с подобной инициативой о предоставлении истребителей выступила и Бельгия.

20 августа украинский лидер Владимир Зеленский заявил о договоренности с властями Дании по поставкам F-16. Сообщалось, что Киеву передадут 19 истребителей. Позднее, 6 сентября, премьер-министр Дании Метте Фредериксен обсудила с госсекретарем США Энтони Блинкеном передачу F-16 Украине.

В тот же день Зеленский посетил Нидерланды и сообщил, что достиг договоренности с премьер-министром страны Марком Рютте о поставке F-16. По его словам, всего Киеву будет поставлено 42 самолета. При этом сам премьер страны не озвучивал количество F-16 для Украины. Он отметил, что в распоряжении Нидерландов действительно 42 истребителя F-16, но пока слишком рано говорить, будут ли переданы они все.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.

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