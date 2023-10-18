СК возбудил дело по факту гибели ребенка при пожаре в Хабаровском крае
В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели четырехлетнего ребенка при пожаре в пятиэтажке. Об этом сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Пожар произошел вечером 17 октября в пятиэтажном доме по улице Николаева в поселке Заветы Ильича. Прибывшие спасатели вскрыли дверь в однокомнатную квартиру, из-под которой просачивался дым, и обнаружили, что в помещении горят домашние вещи.
По данным МЧС, в квартире находился только четырехлетний ребенок. Он погиб от отравления угарным газом, пишет ИА AmurMedia.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Предварительной причиной возгорания в СК называют неосторожное обращение с источником открытого огня. Назначен ряд экспертиз, допрашиваются свидетели.
Также в обстоятельствах случившегося разбирается Советско-Гаванская городская прокуратура. В ведомстве сообщают о начале проверки, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ход расследования уголовного дела прокуратура поставила на контроль.
8 октября пожар случился в частном жилом доме в Благовещенске. От отравления угарным газом погибли двое детей 2019 и 2020 годов рождения.