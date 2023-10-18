В Санкт-Петербурге концертом почтили память Чайковского

В большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича 18 октября прошел гала-концерт губернаторского симфонического оркестра, посвященный 130-й годовщине со дня смерти Петра Чайковского.

Оркестром руководил дирижер Дмитрий Юровский, солистом стал народный артист России, известный виолончелист Сергей Ролдугин.

В программе прозвучали произведения из золотого фонда Чайковского: Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром, Итальянское каприччио и Четвертая симфония. Публика тепло встретила музыкантов.

Концерт открыл VII Международный фестиваль «Чайковский. Перезагрузка», который проходит в Санкт-Петербурге в течение трех следующих недель.

Ранее, 5 октября, солисты Санкт-Петербургского дома музыки под руководством Сергея Ролдугина выступили в ялтинском Воронцовском дворце с концертом, приуроченным к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова.