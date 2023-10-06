Концерт к 150-летию Сергея Рахманинова состоялся в Воронцовском дворце
Солисты Санкт-Петербургского Дома музыки под руководством выдающегося виолончелиста, народного артиста России Сергея Ролдугина 5 октября выступили в ялтинском Воронцовском дворце с концертом, приуроченным к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова.
Программа получила название «Музыкальный салон в Воронцовском дворце» и стала частью проекта «Музыкальная сборная России». Перед зрителями выступили солисты Дома музыки, лауреаты международных конкурсов Виталий Петров (фортепиано), Мария Болконская (виолончель), Елизавета Ключерева (фортепиано) и Арсения Сибилева (скрипка).
Концерт открылся с рахманиновских «Этюдов-картин». Затем прозвучали «Элегия для виолончели и фортепиано», «Шесть музыкальных моментов», «Салонные пьесы для скрипки и фортепиано». В завершение музыканты сыграли «Венгерский танец».
«Музыкальная сборная России» представляет собой цикл концертов Петербургского Дома музыки, в котором участвуют молодые российские солисты. Концерты проходят в российских филармониях как собственными циклами и абонементами, так и отдельными выступлениями. Например, 5 октября Дом музыки также провел концерт в московском концертном зале «Зарядье», а 23 сентября — в Тульской филармонии.