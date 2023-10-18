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Рабочие нашли череп и ребра при демонтаже старых труб в Петербурге

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tarasov
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В Санкт-Петербурге рабочие нашли человеческие ребра и череп при проведении работа по демонтажу старых водопроводных труб. Об этом рассказал источник «Известий» в среду, 18 октября.

Он уточнил, что останки человека были найдены во время ремонта на улице Большой Зелениной. Информацию о находке рабочие оперативно передали в правоохранительные органы.

«Кости направили в морг для установления причины смерти», — пояснил источник.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В сентябре человеческие кости были обнаружены на территории частного дома в городе Белый Тверской области. Нелидовским межрайонным следственным отделом была организована проверка по данному факту.

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