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В РФПИ заявили об увеличении грузооборота между РФ и КНР по мосту через Амур

РФПИ: грузооборот между РФ и КНР по мосту через Амур увеличился в пять раз
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Китай и Россия значительно увеличили темпы грузооборота по первому и единственному железнодорожному мосту через Амур. Как сообщается 18 октября в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), имеющемся в редакции «Известий», среднемесячный грузооборот по мосту между РФ и КНР вырос более чем в пять раз.

После открытия движения в ноябре 2022 года, по мосту прошло более 550 составов, которые перевезли порядка 2,5 млн. т грузов, указали в РФПИ. В дальнейшем планируется увеличить пропускную способность перехода с 20 млн т в год на 80% — до максимального объема транспортировки грузов в 36 млн т в год, что говорит о высоком потенциале железнодорожного коридора.

«Строительство на примыкающей к мосту территории в Еврейской АО современного логистического комплекса для обработки контейнерных грузов, нефтебазы, терминала для перевалки сжиженных углеродных газов позволит привлечь порядка 24 млрд рублей частных инвестиций в экономику региона и создать около 1,7 тыс. новых рабочих мест», — отметили в РФПИ.

Номенклатура грузов, которые перевозят по мосту, постоянно расширяется. В дополнение к углю и железной руде с октября текущего года начнутся экспортные поставки российской сельскохозяйственной продукции, алюминия, минеральных удобрений, полипропилена и других грузов, а также импорт ассортимента потребительских товаров различного назначения из Китая.

Отмечается, что Российский фонд прямых инвестиций совместно с китайскими партнерами профинансировал более 70% от бюджета строительства российской части моста.

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В марте в РФПИ сообщали, что с момента запуска первого в истории железнодорожного моста через реку Амур в Китай из России перевезено уже более 540 тыс. т грузов. На тот момент по мосту прошло 130 составов поездов.

22 февраля президент России Владимир Путин предположил, что Москва достигнет товарооборота с Пекином в $200 млрд до наступления 2024 года. Глава государства отметил, что российско-китайские отношения развиваются поступательно, достигают новых рубежей.

Строители завершили возведение российской части железнодорожного моста через Амур в Китай в районе села Нижнеленинское в ЕАО в апреле 2022 года. Вице-премьер и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поблагодарил строителей за работу и вручил им госнаграды.

Запуск движения по мосту создал новый транспортный коридор между Россией и Китаем, который позволяет сократить расстояние транспортировки грузов в северные провинции Китая более чем на 700 км по сравнению с существующими маршрутами, увеличить товарооборот между Россией и Китаем, стимулирует реализацию новых логистических и промышленных проектов на территории ЕАО и приграничных провинций КНР.

Первый грузовой состав совершил переход по железнодорожному мосту через Амур на участке межгосударственной границы Нижнеленинское – Тунцзян в ноябре 2022 года. Мост рассчитан на поочередный пропуск поездов по колее двух стандартов — шириной 1520 мм (Россия) и 1435 мм (Китай). Длина моста составляет более 2,2 км, 309 м из них приходится на российскую сторону.

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