Автомобильные эксперты предостерегли от ошибок при смене летних шин

Со среды, 18 октября, на дорогах центральных регионов России может наблюдаться гололед — наравне с постоянными осадками ожидаются похолодание и ночные заморозки. Эксперты считают, что некоторые вещи уже стоит продумать. В частности, проверить аккумулятор или заменить щетки стеклоочистителей, а также поменять летние шины на зимние.

Как заметил технический директор сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов, смена сезона знаменуется для авто сменой летних шин, причем «переобуть» нужно все четыре колеса, так как некоторые водители в попытках сэкономить могут на одну ось автомобиля установить зимние колеса, а на другой оставить летние, отметил в разговоре с «Известиями» эксперт.

«Это крайне неверный подход, так как поведение автомобиля в этом случае становится непредсказуемым. Представьте, что человек наденет на одну ногу зимний ботинок, а на другую — кроссовок», — сказал Рузанов.

Автомобильный эксперт и майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин рассказал «Известиям» о том, что есть несколько видов зимних шин — фрикционные (резина на «липучке») и шипованные. Разница между ними не принципиальна, самое главное, чтобы шины были по сезону.

«Хотя некоторые различия между типами резины есть, но заметны они в большей степени только опытным водителям. К примеру, если человек планирует ездить большую часть времени в городских условиях, то подойдут фрикционные шины, а для маршрутов, которые проходят в условиях бездорожья, — шипованные», — пояснил он.

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