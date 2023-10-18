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Автомобильные эксперты предостерегли от ошибок при смене летних шин

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Со среды, 18 октября, на дорогах центральных регионов России может наблюдаться гололед — наравне с постоянными осадками ожидаются похолодание и ночные заморозки. Эксперты считают, что некоторые вещи уже стоит продумать. В частности, проверить аккумулятор или заменить щетки стеклоочистителей, а также поменять летние шины на зимние.

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Как заметил технический директор сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов, смена сезона знаменуется для авто сменой летних шин, причем «переобуть» нужно все четыре колеса, так как некоторые водители в попытках сэкономить могут на одну ось автомобиля установить зимние колеса, а на другой оставить летние, отметил в разговоре с «Известиями» эксперт.

«Это крайне неверный подход, так как поведение автомобиля в этом случае становится непредсказуемым. Представьте, что человек наденет на одну ногу зимний ботинок, а на другую — кроссовок», — сказал Рузанов.

Автомобильный эксперт и майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин рассказал «Известиям» о том, что есть несколько видов зимних шин — фрикционные (резина на «липучке») и шипованные. Разница между ними не принципиальна, самое главное, чтобы шины были по сезону.

«Хотя некоторые различия между типами резины есть, но заметны они в большей степени только опытным водителям. К примеру, если человек планирует ездить большую часть времени в городских условиях, то подойдут фрикционные шины, а для маршрутов, которые проходят в условиях бездорожья, — шипованные», — пояснил он.

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