У «Уральских авиалиний» выявили нарушения в техобслуживании самолетов

Ространснадзор в сентябре провел внеплановую проверку в авиакомпании «Уральские авиалинии» и выявил многочисленные нарушения федеральных авиационных правил. Это следует из акта, с которым ознакомились «Известия».

Проверка проходила в соответствии с решением начальника МТУ Ространснадзора по Уральскому федеральному округу (УФО) Сергея Фомина.

Как следует из акта проверки, инспекторы Госавианадзора (управление входит в структуру Ространснадзора) осмотрели шесть Airbus A320/A319 в парке перевозчика, участки цехов ремонта, получили письменные объяснения командиров экипажей, технических специалистов.

По результатам осмотров судов были обнаружены повреждения фюзеляжей, загрязнения зеркал стоек шасси, некорректное нанесение герметика в ходе ремонтов, повреждение некоторых деталей самолетов коррозией и другие недочеты. Таким образом, перевозчик не обеспечивал контроль полноты и качества работ по техобслуживанию (ТО) самолетов в нарушение федеральных авиационных правил (ФАП) «Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки», заключили инспекторы Госавианадзора.

При этом авиакомпания устранила эти нарушения еще до окончания проверки, следует из акта. Как убедились «Известия» на основе данных сервиса Flightradar, ни один осматриваемый самолет не приостанавливал эксплуатацию более чем на сутки.

Кроме этого, у перевозчика нашли нарушения ФАП «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ». Например, экипажи не всегда заносили в бортовые журналы замечания и дефекты техники, возникавшие в полете.

В «Уральских авиалиниях» «Известиям» сообщили, что во внеплановой проверке Ространснадзором нет ничего необычного и таких проверок в российской гражданской авиации множество. Информацию о найденных нарушениях в компании считают преувеличенной.

Подробней читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Проверка навылет: у «Уральских авиалиний» выявили нарушения в техобслуживании бортов