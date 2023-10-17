Путин назвал Байдена одним из самых опытных политиков в мире

Президент США Джо Байден является одним из самых опытных политиков в мире по времени пребывания в верхах власти. Об этом 17 октября заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я считаю, что президент Байден является одним из наиболее опытных политиков в мире по времени пребывания в высших эшелонах власти. Он давно в политике, знает, какие задачи должен перед собой ставить, как их добиваться», — сказал он телеканалу «Россия 24».

Путин отметил, что, несмотря на опыт Байдена, ему стоит помнить поговорку «век живи — век учись».

«Это касается не только президента Байдена, но и политических элит США в целом. Надо научиться уважать других, и тогда никого не надо будет подавлять. А стремление кого-то без повода всё время подавлять ведет к проблемам», — указал он.

Накануне Байден в интервью телеканалу CBS News заявил, что собирается «подавить Россию» в случае своего переизбрания на второй президентский срок. По его словам, он сможет объединить Европу для этого.

До этого, 26 марта, Байден использовал недипломатичные высказывания, заявив, что Путин якобы «не может оставаться у власти». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ указал, что личные оскорбления в адрес президента РФ сужают окно возможностей налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном.