В Ереване умер замглавы представительства МВД РФ в Армении Пономарев

В Ереване скончался заместитель главы представительства МВД России в Армении Вячеслав Пономарев. Об этом 17 октября сообщает пресс-центр МВД России.

«17 октября на 37-м году жизни скоропостижно скончался советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3-го класса Пономарев Вячеслав Андреевич, заместитель руководителя представительства МВД России в Республике Армения», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Мужчину обнаружили на рабочем месте без признаков жизни. Сотрудники скорой помощи, приехавшие на место, констатировали его смерть. Представительство подтвердило гибель своего сотрудника.

С ноября 2021 года Пономарев занимал должность заместителя руководителя представительства МВД России в Армении. Ранее, с 2010 года он занимал различные должности в Управлении Федеральной миграционной службы России по Москве. С 2013 года работал в представительстве МВД России в Республике Таджикистан в качестве специалиста по вопросам миграции.