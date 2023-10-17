Пенсионер отдал мошенникам больше 9,7 млн рублей в Южно-Сахалинске

Полиция проводит проверку по факту телефонного мошенничества в отношении пенсионера в Южно-Сахалинске. 66-летний мужчина отдал злоумышленникам 9,71 млн рублей.

По словам потерпевшего, 9 октября ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что пенсионера якобы считают спонсором запрещенной в стране организации, так как мужчина переводил денежные средства за границу. Для отмены операции сахалинцу якобы требовалось перевести все накопления на «безопасный» счет. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Еще одной жертвой мошенников стала 56-летняя женщина. Злоумышленники по телефону убедили ее оформить кредиты в банках и перевести средства на посторонний счет. Женщина лишилась более чем 1,36 млн рублей.

В Холмском округе женщина в конце августа увидела объявление с предложением дополнительного дохода и оставила заявку. Мошенники связывались с потерпевшей в течение полутора месяцев. Местная жительница регулярно вносила «платежи» и лишилась 750 тыс. рублей.

В Якутии за минувшую неделю в результате мошенничества пострадали 14 человек. Общий ущерб составил порядка 11 млн рублей.