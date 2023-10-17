Жители Якутии отдали мошенникам около 11 млн рублей за неделю

За минувшую неделю 14 жителей Якутии пострадали в результате мошенничества. Общий ущерб составил порядка 11 млн рублей.

В Якутске жертвой мошенников стала 72-летняя учительница. В одном из мессенджеров ей пришло сообщение с неизвестного номера, в профиле была прикреплена фотография директора школы. Собеседник сообщил, что с преподавательницей должен связаться куратор. Позже мошенники стали звонить женщине от имени ФСБ и банка. Потерпевшая согласилась оформить кредит и перевела на посторонний счет 403 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

У 48-летнего мужчины мошенники получили доступ к личному кабинету портала «Госуслуги». Без ведома потерпевшего злоумышленники оформили кредиты на 357 тыс. рублей.

С 18-летним студентом, 66-летним пенсионером и 25-летним фотографом мошенники связывались от имени банка. Потерпевшие перевели на посторонние счета 664 тыс. рублей.

В Брянске за неделю зарегистрировали 45 случаев телефонного мошенничества. Общий ущерб составил порядка 15 млн рублей.