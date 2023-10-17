Член Общественной палаты РФ уточнила информацию о состоянии украинского шоумена Сивохо

Доцент факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова, член Общественной палаты РФ Анна Ревякина во вторник, 17 октября, уточнила информацию о состоянии украинского шоумена Сергея Сивохо, о смерти которого сообщалось ранее в этот день.

«Поступает противоречивая информация. По одной версии Сергей Сивохо два дня назад попал в больницу и умер пару часов назад. По другой — жив, находится в больнице, но велика вероятность, что это его последние часы», — сообщила она в своем Telegram-канале.

Через некоторое время она уточнила, что врачи рассматривают возможность отключения его от системы жизнеобеспечения. По ее данным, у шоумена на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность. Артист долгое время страдал от серьезного заболевания, об этом сообщала «Газета.ru».

Сивохо являлся креативным продюсером студии «Квартал 95», одним из основателей которой был Владимир Зеленский. Также шоумен в 2019 году выдвигался в народные депутаты от партии «Слуга народа», но проиграл выборы.

Ранее, 16 октября, украинские СМИ сообщили о смерти Сивохо на 55-м году жизни. Но подчеркивали, что информация официально не была подтверждена.