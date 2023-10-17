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СМИ сообщили о смерти украинского шоумена и участника КВН Сергея Сивохо

Vesti.ua: на 55-м году жизни скончался работавший с Зеленским продюсер «Квартала 95» Сергей Сивохо
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Фото: РИА Новости
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На 55-м году жизни умер украинский шоумен и участник КВН Сергей Сивохо, работавший с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом во вторник, 17 октября, сообщило украинское издание Vesti.ua в Telegram-канале.

Издание подчеркнуло, что информация пока не была подтверждена официально.

Артист долгое время страдал от серьезного заболевания, отмечает «Газета.ru».

Сивохо являлся креативным продюсером студии «Квартал 95», одним из основателей которой был Владимир Зеленский. Также шоумен в 2019 году выдвигался в народные депутаты от партии «Слуга народа», но проиграл выборы. В том же году был назначен на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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