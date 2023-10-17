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Москвичи смогут передавать показания электросчетчиков по телефону

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Жители Москвы смогут передавать показания счетчиков по телефону горячей линии. Об этом в понедельник, 16 октября, рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

По его словам, функционал контакт-центра продолжает расширяться с учетом пожеланий горожан, а многим москвичам удобнее передавать данные по телефону.

«Это подтверждает востребованность горячей линии по приему показаний приборов учета воды, где все звонки оперативно обрабатывает голосовой помощник», — приводит слова Савицкого «Москва 24».

С начала 2023 года жители столицы воспользовались такой услугой около 4 млн раз, а это на 20% больше, чем в 2022 году.

Для того чтобы передать показания приборов учета электричества, необходимо позвонить по телефону +7 (495) 539-25-25, сообщить голосовому помощнику номер своего лицевого счета и электросчетчика, а также текущие показания, пишет агентство городских новостей «Москва». Робот автоматически зафиксирует показания и перенаправит их в систему.

Данные счетчиков электричества горожане могут передавать каждый месяц с 15-го по 26-е число, уточняет RT. Также эти данные можно передать на портале mos.ru и в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы» через сервис «Прием показаний и оплата электроэнергии».

Если в счетчике есть автоматизированная информационно-зрительная система, то фиксировать показания не нужно, сообщает сайт kp.ru.

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Также 16 октября жителям Московской области напомнили о способах передачи показаний счетчиков. Передать их можно на сайте «МосОблЕИРЦ» с помощью кнопки «Передать показания», а также через приложение Единого расчетного центра Подмосковья, по телефону: 8 (499) 444-01-00 или в клиентских офисах, сообщает телеканал «360».

В апреле в Минстрое РФ заявили о необходимости допуска коммунальщиков в квартиры. Допуск работников сферы ЖКХ в квартиры необходим для установки и обслуживания умных приборов.

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