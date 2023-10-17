Из-за ошибки сервиса Google курс доллара упал до отметки 62 рубля

Сервис Google в понедельник, 16 октября, из-за ошибки показывал, что курс доллара составляет 62 рубля.

До устранения неполадки, при запросе «курс доллара к рублю» в поисковике сервис выдавал результат 62,62 рубля за доллар.

Позднее неполадку устранили. На момент написания новости, сервис уже отображает реальные значения на Мосбирже — 97,35 рублей за доллар.

По информации РБК, некорректно отображались данные и в других валютных парах, например, на графике швейцарского франка (69,58 рубля в Google против 107,77 рубля по курсу ЦБ) и на графике фунта стерлингов (76,46 рубля в Google против 118,11 рубля по курсу ЦБ).

13 октября аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов спрогнозировал, что на неделе с 16 по 22 октября курс доллара составит 95–99 рублей. По его мнению, если в ближайшее время курс американской валюты не зафиксируется в районе 95–96, то возможны скачки до отметки в 100 рублей Однако это маловероятно, так как на будущей неделе компании начнут подготовку к налоговому периоду, что приведет к увеличению объемов иностранной валюты на рынке и укреплению рубля.