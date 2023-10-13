Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии заявили об условиях вступления Украины в ЕС
Мир
В Британии рассказали о наступлении российских военных по всей линии фронта
Мир
В Швеции указали на опасность для страны из-за отказа от наличных
Мир
В конгрессе США потребовали уволить советника Байдена
Общество
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5 км
Мир
Египет может открыть проход на свою территорию беженцам из сектора Газа
Мир
Politico узнала о планах Азербайджана вторгнуться в Армению
Мир
У ООН нет подтверждений сообщений о применении Израилем белого фосфора
Мир
Боевики ВСУ указали на зависимость поддержки Украины от выборов в США
Мир
Постпред КНР при ООН Цзюнь поддержал прекращение огня на Ближнем Востоке
Общество
Синоптики пообещали москвичам дожди и грозы 14 октября
Мир
Силы ПВО Израиля перехватили неопознанные цели над Хайфой
Мир
Байдена заподозрили в осведомленности об угрозе эскалации конфликта в Израиле
Мир
Нетаньяху назвал действия Израиля в Газе лишь началом ответа страны

Аналитик спрогнозировал курс доллара на следующую неделю

Аналитик Буйволов: доллар на следующей неделе будет стоить 95-99 рублей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На неделе с 16 по 22 октября курс доллара составит 95–99 рублей, спрогнозировал в пятницу, 13 октября, аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

Введение обязательной продажи валютной выручки экспортерами является фактором, играющим на пользу укрепления рубля. Однако подробности о том, какие именно компании обязаны будут продавать валюту и в каком объеме, не разглашаются, напомнил эксперт.

«Мы видим, что рубль немного укрепился, однако в целом его реакция пока довольно сдержанная — в конце недели доллар торговался выше 97 рублей», — заявил Буйволов «Газете.Ru».

По его мнению, если в ближайшее время курс американской валюты не зафиксируется в районе 95–96, то возможны скачки до отметки в 100 рублей Однако это маловероятно, так как на будущей неделе компании начнут подготовку к налоговому периоду, что приведет к увеличению объемов иностранной валюты на рынке и укреплению рубля.

«Также отметим цены на нефть, которые после просадки вновь нацелились на отметку $90 за баррель эталонной североморской марки Brent», — добавил аналитик.

Ранее в этот день директор института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец заявил, что введение механизма обязательной продажи иностранной валюты частью российских экспортеров может привести к падению доллара до диапазона в 80–85 рублей в течение полугода.

Деньги на стол: сможет ли продажа валютной выручки помочь рублю
Валютные ограничения вновь ввели после того, как остальные меры поддержки рубля оказались недостаточными

11 октября стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о введении на шесть месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами. Следить за исполнением экспортерами данных обязательств будет Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

12 октября премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил, что соответствующие меры снизят возможности для финансовых спекуляций. Он подчеркнул, что такое решение поможет выравнять баланс между спросом и предложением и поспособствует предсказуемости торговли, что важно для многих российских производителей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023