Аналитик спрогнозировал курс доллара на следующую неделю

На неделе с 16 по 22 октября курс доллара составит 95–99 рублей, спрогнозировал в пятницу, 13 октября, аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

Введение обязательной продажи валютной выручки экспортерами является фактором, играющим на пользу укрепления рубля. Однако подробности о том, какие именно компании обязаны будут продавать валюту и в каком объеме, не разглашаются, напомнил эксперт.

«Мы видим, что рубль немного укрепился, однако в целом его реакция пока довольно сдержанная — в конце недели доллар торговался выше 97 рублей», — заявил Буйволов «Газете.Ru».

По его мнению, если в ближайшее время курс американской валюты не зафиксируется в районе 95–96, то возможны скачки до отметки в 100 рублей Однако это маловероятно, так как на будущей неделе компании начнут подготовку к налоговому периоду, что приведет к увеличению объемов иностранной валюты на рынке и укреплению рубля.

«Также отметим цены на нефть, которые после просадки вновь нацелились на отметку $90 за баррель эталонной североморской марки Brent», — добавил аналитик.

Ранее в этот день директор института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец заявил, что введение механизма обязательной продажи иностранной валюты частью российских экспортеров может привести к падению доллара до диапазона в 80–85 рублей в течение полугода.

11 октября стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о введении на шесть месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами. Следить за исполнением экспортерами данных обязательств будет Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

12 октября премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил, что соответствующие меры снизят возможности для финансовых спекуляций. Он подчеркнул, что такое решение поможет выравнять баланс между спросом и предложением и поспособствует предсказуемости торговли, что важно для многих российских производителей.