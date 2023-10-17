Два человека пострадали в ДТП на Карамышевской набережной в Москве
В результате столкновения автомобилей на Карамышевской набережной в Москве пострадали два человека, сообщает 16 октября сайт столичной прокуратуры.
Инцидент произошел в районе дома №20, расположенного вдоль Карамышевской набережной. Позже стало известно, что в ДТП попали три автомобиля.
«На Карамышевской набережной водитель автомобиля каршеринга при осуществлении маневра не справился с управлением, совершил наезд на препятствие, врезался в автомашину Honda, а также допустил последующее столкновение еще с одним автомобилем», ― заявили правоохранители.
В аварии пострадали двое мужчин, которые находились в Honda.
По информации Telegram-канала дептранса Москвы, по состоянию на 23:46 проезжая часть в районе места происшествия освобождена. Сейчас прокуратура Северо-Западного административного округа Москвы устанавливает обстоятельства ДТП.
Ранее 16 октября в подмосковных Мытищах пять человек пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса. Авария произошла на Волковском шоссе в районе деревни Бородино.