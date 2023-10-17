Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Антонов призвал США направить «пыл эмоций» на сотрудничество с РФ
Мир
Израильские военные уничтожили одного из руководителей ХАМАС в секторе Газа
Мир
Депутат рады призвал Зеленского позволить украинцам покидать страну
Мир
Немецкий журналист назвал западное оружие бесполезным на Украине
Экономика
Из-за ошибки сервиса Google курс доллара упал до отметки 62 рубля
Недвижимость
За год премиальные новостройки Москвы подорожали на 13,5%
Происшествия
Средства ПВО в Белгородской области сбили три беспилотника
Мир
В МИД Израиля назвали преждевременным разговор о перемирии в секторе Газа
Мир
Премьер-министр Бельгии выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Швеции
Экономика
СП указала на риск недостачи в бюджет 335 млрд за ближайшие три года
Общество
Минтруд обнаружил 663 тыс. неформально работающих россиян
Недвижимость
В Москве резко вырос спрос на аренду дорогого жилья
Политика
В России предлагают предоставить отсрочку от призыва врачам и учителям
Спорт
«Спартак» обыграл «Сочи» и повторил рекорд по числу побед подряд в КХЛ

Два человека пострадали в ДТП на Карамышевской набережной в Москве

0
Фото: Прокуратура города Москвы
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате столкновения автомобилей на Карамышевской набережной в Москве пострадали два человека, сообщает 16 октября сайт столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в районе дома №20, расположенного вдоль Карамышевской набережной. Позже стало известно, что в ДТП попали три автомобиля.

«На Карамышевской набережной водитель автомобиля каршеринга при осуществлении маневра не справился с управлением, совершил наезд на препятствие, врезался в автомашину Honda, а также допустил последующее столкновение еще с одним автомобилем», ― заявили правоохранители.

В аварии пострадали двое мужчин, которые находились в Honda.

По информации Telegram-канала дептранса Москвы, по состоянию на 23:46 проезжая часть в районе места происшествия освобождена. Сейчас прокуратура Северо-Западного административного округа Москвы устанавливает обстоятельства ДТП.

Ранее 16 октября в подмосковных Мытищах пять человек пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса. Авария произошла на Волковском шоссе в районе деревни Бородино.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023