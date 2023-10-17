Бывший протодиакон Кураев сообщил о своем отъезде из РФ в Чехию

Лишенный сана Патриархом Московским и всея Руси Кириллом бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев скоро покинет Россию и уедет в Прагу, где собирается работать. Об этом он сообщил в понедельник, 16 октября, в своем Telegram-канале.

«И все-таки отъезд. Прошли полтора года раздумий и колебаний», — пишет он.

Кураев выразил надежду, что пребывание в Чехии окунет его в атмосферу «счастливого пражского детства», где его родители провели «самые счастливые годы в своей жизни». Кроме того, бывший протодиакон сообщил, что собирается там работать.

«Что я умею? Писать, говорить, читать лекции. <…> А в Европе, наверно, еще возможны мои публичные встречи и лекции. Так что это трудовая миграция. Надеюсь, что сезонная», — поделился бывший протодиакон.

Андрей Кураев был лишен священного сана протодиакона 28 апреля. Патриарх Кирилл подчеркнул, что прошло более чем два года с момента, как епархиальный суд Москвы принял решение лишить Кураева сана, однако на издание соответствующего указа был наложен мораторий, чтобы дать протодиакону время переосмыслить свою позицию и «возвратиться на путь Церкви».

В 2020 году епархиальный церковный суд Москвы признал протодиакона Андрея Кураева подлежащим извержению из сана. До этого патриарх Кирилл запретил Кураеву в священнослужении. Причиной такого решения стали нелестные высказывания протодиакона о настоятеле Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерее Александре Агейкине, который скончался 21 апреля.

По словам патриарха, отзыв Кураева об Агейкине вызвал возмущение архиереев, клириков и мирян Русской православной церкви. Запрет, согласно указу главы РПЦ, должен был действовать до рассмотрения дела Кураева епархиальным церковным судом.

Суд помимо высказываний протодиакона в адрес покойного Агейкина рассмотрел и другие его заявления, обнаружив в них «признаки хулы на Церковь». Тогда сообщалось, что Кураев был трижды вызван в церковный суд в установленном порядке. При этом протодиакон каждый раз отказывался прибыть на слушания, и только один из его отказов был расценен как уважительный, поэтому его вызвали в четвертый раз. После неудавшихся попыток суд решил рассмотреть дело в заочном порядке.