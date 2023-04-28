Патриарх Кирилл лишил сана протодиакона Кураева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ об извержении из священного сана протодиакона Андрея Кураева. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Московской епархии 28 апреля.

Из сообщения следует, что патриарх подчеркнул, что прошло более чем два года с момента, как епархиальный суд Москвы принял решение лишить Кураева сана, однако на издание соответствующего указа был наложен мораторий, чтобы дать протодиакону время переосмыслить свою позицию и «возвратиться на путь Церкви».

«В связи с тем что более чем за два года <...> вы не проявили ни на словах, ни на делах признаков раскаяния <...>, прекращается действие упомянутого моратория (на издание указа об извержении из сана. — Ред.)», — говорится в указе.

В 2020 году епархиальный церковный суд Москвы признал протодиакона Андрея Кураева подлежащим извержению из сана. До этого патриарх Кирилл запретил Кураева в священнослужении. Причиной такого решения стали нелестные высказывания протодиакона о настоятеле Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерее Александре Агейкине, который скончался 21 апреля.

По словам патриарха, отзыв Кураева об Агейкине вызвал возмущение архиереев, клириков и мирян Русской православной церкви. Запрет, согласно указу главы РПЦ, должен был действовать до рассмотрения дела Кураева епархиальным церковным судом.

Суд помимо высказываний протодиакона в адрес покойного Агейкина рассмотрел и другие его заявления, обнаружив в них «признаки хулы на Церковь». Тогда сообщалось, что Кураев был трижды вызван в церковный суд в установленном порядке. При этом протодиакон каждый раз отказывался прибыть на слушания, и только один из его отказов был расценен как уважительный, поэтому его вызвали в четвертый раз. После неудавшихся попыток суд решил рассмотреть дело в заочном порядке.