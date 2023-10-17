От всего горла: хитовая этно-группа из Тывы выступила в «Зарядье»

С момента начала карьеры в 1993 году коллектив «Хуун-Хуур-Ту» выпустил 11 студийных альбомов, успел сменить название и четырех участников. Группа возрождает тувинскую песню и этническое музыкальное наследие, а потому играет на этно-инструментах. Ансамбль объездил полмира, включая США, Великобританию и Финляндию. 16 октября в зале «Зарядье» в сердце столицы состоялся их второй в Москве концерт. «Известия» побывали на шоу, послушали традиционное горловое пение — хоомей — и узнали, куда коллектив отправится на гастроли в 2024 году.

Тридцать лет успеха

Понедельник — день тяжелый, но несмотря на это, Большой зал «Зарядья» в этот вечер был заполнен желающими послушать национальное тувинское пение в двух отделениях по 40 минут. Кажется, здесь собралась вся палитра поколений — от бабушек с маленькими внуками до солидно одетых взрослых мужчин и женщин. Билеты разлетелись как горячие пирожки, рассказали «Известиям» в пресс-службе концертного зала «Зарядье» — точно так же, как и в 2022 году. Хотя ансамбль выступает в «Зарядье» во второй раз, в Москве как таковой коллектив далеко не впервые.

— Зал набит плотненько, на «Хуун-Хуур-Ту» всегда аншлаг, — сказала в беседе с «Известиями» представитель пресс-службы Мария Корнева.

Хоомей-квартет увидел свет еще в 1992 году, но тогда назывался «Кунгуртук». Свой первый альбом коллектив выпустил уже под именем «Хуун-Хуур-Ту», а записали его на студиях в Великобритании и США. Коллектив в 2006 году был номинирован на самую престижную ежегодную премию в мире этно-музыки World Music Awards, которая вручается с 1989 года. В разные годы ее лауреатами становились такие мировые звезды, как Бритни Спирс, Linkin Park, Стинг, Дженнифер Лопес и Coldplay.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— У нас сейчас идет юбилейный год и, соответственно, юбилейный тур. В рамках тура у нас запланированы шоу в Европе и Азии. Недавно были в Китае. Это я говорю про 2023 год, но и в следующем у нас планируются выступления в европейских странах — пока ведем переговоры, гастрольный еще пока оформляется. Сложно что-то загадывать, — поделился с «Известиями» один из солистов и по совместительству менеджер коллектива Радик Тюлюш.

Артист отметил, что в Москве коллектив бывал очень много раз — гораздо проще назвать города России, в которых «Хуун-Хуур-Ту» еще не доводилось выступать. По его словам, ансамбль в последние годы наблюдает рост интереса к этнической музыке, особенно в России — «стало гораздо больше поклонников этого жанра, всё больше людей хотят узнать о традиционных инструментах и горловом пении». Действительно, в Сети можно найти любительские переводы песен группы на русский язык, а во время концерта, больше походившего на тувинскую массовую медитацию, кое-кто даже тихонько подпевал квартету.

— Мы много путешествуем по России. Последние города, в которых мы выступали, — Улан-Удэ, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Чита, Екатеринбург, Санкт-Петербург, — добавил артист.

Горловые вибрации

Всего в группе четыре участника — Радик Тюлюш, Алексей Сарыглар, Саян Бапа и Кайгал-оол Ховалыг. Все они профессиональные исполнители горлового пения, иначе говоря, хоомейжи. Всего в Тыве титул народного хоммейжи носят 33 человека, и двое из них состоят в группе «Хуун-Хуур-Ту» — Радик и Кайгал-оол. В десятиминутном антракте трое из квартета ушли курить, и «Известия» поинтересовались, не мешает ли привычка искусству горлового пения.

— Нисколько. Нет никакой разницы, куришь ты или нет. Если дыхания не хватает, дело совсем не в сигаретах, — объяснил «Известиям» один из участников группы перед выходом на второе отделение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

А вот модернизированные формы национальных тувинских инструментов «Хуун-Хуур-Ту» не признают, используя только традиционные — например, игил, варган, дошпулуур, тюнгур. Отчасти поэтому участник первого состава Альберт Кувезин и покинул группу, отправившись искать сочетание шаманской поэзии и электронной музыки в своем сольном рок-проекте «Ят-Ха».

— Наша музыка — про вечные ценности. Это про любовь к матери, Родине, семье, детям и природе. Своими песнями мы описываем красоту окружающего мира, которая рождается в любви. Это в целом характерно для традиционных и фольклорных песен любых народов мира. Традиционное звучание традиционных ценностей, так сказать. У «Ят-Ха» другой стиль музыки. Сейчас мы не сотрудничаем, но продолжаем общаться. Мы один народ, — объяснил Радик Тюлюш.

Название группы дословно переводится как «солнечный пропеллер», добавил Радик. Для коллектива это больше как знак солнца, хотя и природное явление как таковое тоже носит сакральный смысл — впрочем, как и все композиции и посылы «Хуун-Хуур-Ту».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Это как древнерусский коловрат. Во всех нациях, философиях и религиях существует этот знак солнца, пусть он и меняется от народа к народу. Также это про эффект пробивания солнечных лучей через пасмурное небо. Это метафора: своей музыкой мы стараемся давать слушателю луч света, освещать его путь в жизни. Нас слушают люди любых национальностей. И для нас самый лучший зритель — это тот, кто представляет собой благодарную публику, вне зависимости от того, в какой стране мы выступаем, — добавил Радик.

Отмечающий 30 лет коллектив «Хуун-Хуур-Ту» завершит свое пребывание в России уже на этой неделе и отправится закрывать юбилейный тур в Европу. До конца года у коллектива запланированы концерты в Нидерландах, Германии, Ирландии, Испании, Великобритании и Норвегии. График плотный: уже 26 и 27 октября тувинский квартет ждут в Мадриде и Барселоне.