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В Грозном двое детей смертельно отравились неизвестным веществом
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В Грозном двое детей смертельно отравились неизвестным веществом

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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В Грозном двое детей — пятилетний мальчик и его восьмилетняя сестра — стали жертвами отравления неизвестным веществом. Об этом 16 октября сообщает следственное управление СК России по Чеченской Республике.

Инцидент произошел вечером 15 октября. Двое детей были госпитализированы «с признаками отравления неясной этиологии». Несколько часов спустя мальчик и девочка скончались в реанимационном отделении больницы, говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят судмедэкспертизу и доследственную проверку по факту случившегося. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту смерти двух малолетних детей.

«Глава СК России А.И. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Чеченской Республике Волкову В.Г. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», ― сказано в сообщении пресс-службы СК РФ.

Ранее, 5 сентября, в Краснодарском крае младенец умер после отравления ядом от грызунов.

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