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Русский в мире: «Повелитель ветра» лидирует второй уикенд подряд

Во вторые выходные проката картина набрала еще 100 млн
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Фото: Кинокомпания «Водород»
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Золотую строку прошедшего уикенда по версии ЕАИС вновь занял «Повелитель ветра» с Федором Бондарчуком в главной роли, теперь общая касса фильма составляет более 260 млн рублей. А вот голливудский боевик «Неудержимые 4» сдал свои позиции, опустившись на девятое место: всё выше поднимаются семейный и комедийный сегменты. «Смешарики снимают кино» в первый уикенд набрала 54 млн рублей, заняв второе место, а «Вася не в себе» отстал, 45 млн. Фильмы по предсеансовому обслуживанию «Склероз» и «Три добрых дела», с которыми россияне смотрят дуэт «Барбигеймер» и новую «Миссия: невыполнима», всё еще остаются в топ-5.

Первое, второе и Прилучный

Биографический фильм о знаменитом российском путешественнике Федоре Конюхове «Повелитель ветра» с Федором Бондарчуком и Анной Михалковой определенно становится хитом этой осени — фильм не сдает позиций и продолжает лидировать в рейтинге ЕАИС с минимальными изменениями в цифрах. Если в первый уикенд картина заработала 118,7 млн рублей, то за второй вышло не сильно меньше — 99,7 млн рублей. Количество сеансов уменьшилось при этом с 27 тыс. до 20 тыс. В период с 5 по 8 октября фильм посмотрело 347 тыс. человек, а с 12 по 15 октября — 308 тыс. зрителей. Как отмечает глава сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, «Повелитель ветра» — лидер проката по объему зрителей.

— Падение сборов релиза на втором уикенде минимальное, порядка 15–20% по сети. И это на фоне новых амбициозных «Смешариков», которые берут брендом и тоже нацелены на семейную аудиторию. Это свидетельствует о том, что фильм идет на отличном сарафане и есть все шансы на долгой дистанции приумножить кассу как минимум в полтора раза. Фильм уже перегнал по показателям байопик-референс «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», даже несмотря на то что возрастной ценз у «Повелителя» выше, — сказала Ольга Зинякова.

Заветное серебро у полного метра «Смешарики снимают кино» — и это неплохой старт для первого уикенда. По сюжету, дружный коллектив из шарообразных животных действительно пытается снять фильм, только в процессе у них получается сборная солянка из мировых хитов: «Властелин колец», «Агент 007», «Звездные войны». В минувшие выходные мультфильм набрал 52,8 млн рублей при 15 тыс. сеансах и 204 тыс. зрителях.

Бронза досталась комедии-попаданцу с Павлом Прилучным «Вася не в себе», рассказывающей о мгновенной карме в виде переселения в другое тело, постигшей успешного, но «с гнильцой» руководителя строительной империи. Для «Васи» этот уикенд тоже первый, как и для «Смешариков», и от мультфильма он отстал не сильно: со счетом 45 млн рублей за первые выходные проката и 12 тыс. сеансами, на которые сходило 130 тыс. зрителей.

— Зритель стремится пойти в кино, чтобы расслабиться и отвлечься, переключиться, пережить приключение. Это не говорит о том, что сложные темы сейчас никого не интересуют, но они явно не в приоритете, когда речь идет о кассовых лидерах, — объяснила зрительский выбор Ольга Зинякова.

Куда приходит детство

Семейная комедия «Иван Семенов: Большой поход» медленно, но верно опускается ниже и ниже: в прошлые выходные занимавшая шестое место картина теперь замыкает топ-10 ЕАИС. В минувший уикенд на 6 тыс. сеансов побывало 62,5 тыс. зрителей, а на этой неделе эти цифры сократились до 3 тыс. сеансов и 39,8 тыс. зрителей. Общие сборы картины составляют 61,9 млн рублей. Зато сиквел немецкого семейного фильма «Школа магических зверей» свою аудиторию нашел: находясь на восьмой строке рейтинга, он набрал за этот уикенд 13,5 млн рублей при 51 тыс. зрителей на трех с копейками тысячах сеансов. Всего с начала проката 5 октября фильм собрал 33,6 млн рублей.

— «Иван Семенов» — хороший проект, ему просто трудно конкурировать с другими лидерами в своей нише. Стоит заметить, что «Школа магических зверей» вышла в прокат на неделю позже, чем «Иван», — заступилась за отечественную новинку Ольга Зинякова.

Инфографика

А вот «Баба Яга» продолжает лавировать по рейтингу с самого начала проката — в минувший уикенд картина была на девятом месте, а в эти выходные очутилась на шестой строке. Этот релиз несколько недель подряд — с премьеры 3 августа — показывает высокую наработку и посещаемость сеансов, а общая касса «Бабы Яги» уже перевалила за 500 млн рублей. По мнению Ольги Зиняковой, это объясняется тем, что семейная аудитория в сегодняшних реалиях «является ядром кинотеатральной аудитории, которая генерирует львиную часть сборов и драйверит прокат в целом».

— Результаты «Бабы Яги» отличные — спустя четыре месяца работы фильм держится в первой десятке рейтинга проката и не сдает позиций плюс демонстрирует наработку сегодня выше почти в два раза, чем у остальных лидеров, — пояснила Ольга Зинякова.

Она добавила, что подвинуть «Бабу Ягу» может сказка «По щучьему велению», которая тоже выйдет на большие экраны осенью. По мнению эксперта, при хорошем старте у этого фильма есть шанс собирать кассу вплоть до новогоднего сезона включительно. Также привлечь публику могут анимации «Крылатая история», «Кентервильское привидение» и «Супермозг», семейные фильмы «Моя ужасная сестра 2» и «Хоккейные папы.

Пока, Голливуд

Интерес к зарубежным картинам как будто бы поутих — об этом можно судить, взглянув на опустившиеся в рейтинге короткие метры «Склероз» (24,7 млн рублей за уикенд) и «Три добрых дела» (20 млн рублей за уикенд), идущие как предсеансовое обслуживание у «Барби» и «Оппенгеймера». Они держатся в пятерке, как и на прошлой неделе, но к вершинам рейтинга больше не поднимаются. Источники «Известий» говорят, что кинотеатры просто реже стали использовать эту схему, чтобы не рисковать штрафами. Боевик «Неудержимые 4» со старичками Сильвестром Сталлоне и Джейсоном Стэйтемом (каламбур) неудержимо летит вниз с каждым новым уикендом, сейчас находясь на девятом месте рейтинга.

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Еще две американские картины, идущие в официальном прокате, и вовсе не вошли в топ-10. Комедия «Дурные деньги» заняла 11-е место, хотя на прошлой неделе была на пятом: сейчас общие сборы фильма составляют 31,5 млн рублей в России, хотя в мировом прокате фильм с Сетом Рогеном, Полом Дано, Себастианом Стэном и звездой зарубежного стендапа Питом Дэвидсоном собрал $14,8 млн. Вуди Аллен тоже подкачал — «Великая ирония», вышедшая спустя три года молчания режиссера, набрала всего 59 млн рублей за всё время проката с 28 сентября.

Фильм «Выжившая» — тоже американский, и он занимает седьмую строку. Триллер начинается с семейной прогулки под парусами, а продолжается в открытом море, вдали от цивилизации и в компании с сомнительными личностями. Российскому зрителю среди каста будет знаком Эрик Дейн, сыгравший в «Эйфории», «Марли и я», «Зачарованных» и блокбастере «Люди Икс: Последняя битва». Премьера картины в отечественных кинотеатрах состоялась 12 октября (одновременно со всем миром), за первый уикенд фильм заработал на российском рынке 14 млн рублей при 38 тыс. зрителях на 3,7 тыс. сеансах.

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