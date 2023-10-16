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Премьер Румынии отверг существование молдавского языка

Премьер Румынии: молдавского языка никогда не существовало
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Фото: Global Look Press/Janine Schmitz
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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку выразил мнение, что молдавского языка никогда не существовало, в связи с чем сейчас он не должен использоваться, о чем политик рассказал в понедельник, 16 октября.

«Молдавский язык больше не должен существовать, потому что его никогда не существовало. Это изобретение Российской Федерации, особенно для Бессарабии, для румынских граждан с территории Бессарабии, чтобы они больше не называли себя румынами, называли себя молдаванами», — сказал он.

Румынский премьер также заявил о достижении предварительных договоренностей с Украиной по вопросу молдавского языка. Он отметил, что в Киеве готовят проекты законодательных поправок, в которых будет прописано о существовании только румынского языка.

Уроки румынского: почему Молдавия отказывается от своего языка
Переименование подчеркивает геополитический курс страны

Ранее, 22 марта, президент Молдавии Майя Санду подписала закон о переименовании государственного языка в румынский. Она подчеркнула, что те, кто десятилетиями утверждал, что молдаване говорят на молдавском языке, хотели разъединить нацию.

18 марта, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что молдавский язык — это символ самоидентификации жителей Молдавии и он является более древним, чем румынский. Захарова отметила, что первые упоминания молдавского относятся еще к XVI веку, тогда как румынский оформился только в конце XVIII века.

Кроме того, 30 ноября прошлого года Румыния призвала Украину признать, что молдавского языка не существует. Об этом говорилось в сообщении МИД Румынии по итогам встречи главы ведомства Богдана Ауреску с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

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