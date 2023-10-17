Названы цены на аренду жилья на популярных у россиян новогодних направлениях

Если учитывать цены посуточной аренды жилья в октябре 2023 года, на новогодние праздники дешевле всего загородную недвижимость можно будет снять в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, а квартиры — в Вологодской и Костромской областях. Об этом говорится в исследовании «Авито Недвижимости», с которым ознакомились «Известия» 17 октября. Эксперты изучили предложения и стоимость на самых популярных направлениях зимнего отдыха.

Аналитики уточнили, что в среднем по России за год цены на посуточную аренду квартир выросли на 18%, в то время как для загородного жилья они не изменились. При этом квартира является наиболее бюджетным вариантом для отдыха.

«В Москве «загородка» почти в пять раз дороже (15 тыс. рублей против 3,2 тыс. рублей за ночь в среднем), в Московской области и Санкт-Петербурге — более чем в три раза. В обоих регионах снять загородный объект стоит в среднем 8 тыс. рублей против 2,5 тыс. рублей в случае с квартирами», — отмечается в исследовании.

В то же время более выгодна аренда загородного жилья на юге России. Так, за аренду частного объекта в Крыму россияне могут заплатить 2,5 тыс. рублей, в Краснодарском крае — 3,5 тыс. рублей. Посуточная аренда квартир в этих регионах стоит 2,1 тыс. рублей и 2,8 тыс. рублей соответственно.

По информации аналитиков, дешевле всего среди популярных новогодних направлений посуточно снять квартиру можно будет на родине Деда Мороза — в Вологодской области, где объект в среднем стоит 1,9 тыс. рублей за ночь. При этом на родине Снегурочки — в Костромской области — стоимость аренды в настоящее время составляет 2 тыс. рублей в сутки за квартиру и 5,5 тыс. рублей за аренду загородного дома.

«При бронировании объектов на новогодние праздники стоит рассчитывать на то, что цены будут выше в среднем на 30%. В подорожании многое зависит от объема предложения — чем он больше, чем ниже колебания цен. Также на итоговую стоимость жилья в ажиотажные дни сильно влияют вопросы логистики и платежеспособности аудитории», — отметил руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

Ранее, 12 сентября, сообщалось, что, согласно исследованию сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, среди российских направлений самыми популярными для новогодних каникул оказались Москва, Сочи и Санкт-Петербург, среди зарубежных — Дубай, Пхукет и Лондон.