МВД предупредило о новом виде мошенничества с использованием онлайн-голосований

Мошенники придумали новый способ обмана с использованием онлайн-голосований. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в понедельник, 16 октября.

«Сотрудники МВД России всё чаще отмечают факты использования мошенниками популярных мессенджеров для совершения дистанционных хищений. Как правило, злоумышленники делают рассылку с просьбой проголосовать за участника какого-либо конкурса, ссылаясь на необходимость помочь ему победить или оказаться в финале», — рассказала Волк, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

Она пояснила, что к такому сообщению злоумышленники прикрепляют ссылку на страницу голосования, где предлагается предварительно пройти аутентификацию, то есть оставить свои личные данные.

По словам Волк, если получивший такую рассылку гражданин будет следовать данной инструкции, мошенники смогут получить доступ к его аккаунту в мессенджерах и соцсетях. С помощью него они смогут просить от его имени денег у знакомых и близких под видом острых финансовых трудностей.

«Иногда они умело используют информацию из переписки, чтобы от вашего имени поддерживать длительные диалоги с ответами на вопросы», — сообщила официальный представитель МВД.

Она призвала граждан не оставлять личные данные на неизвестных сайтах и внимательно относиться ко всем сообщениям и звонкам с просьбами об оказании какой-либо помощи.

13 октября кандидат юридических наук Генрих Девяткин предупредил, что мошенники используют личную медицинскую информацию своих жертв. Цель мошенника, обладающего подобной информацией, заключается в шантаже для получения выкупа или в перепродаже данных третьим лицам. По словам Девяткина, корыстную финансовую выгоду может принести мошеннику медицинская информация, которую человек, к примеру, утаил от работодателя, скрыв заболевания, которые могут препятствовать его работе.

Ранее в том же месяце клинический психолог Полина Токарева посоветовала при телефонном разговоре с мошенником выиграть время и не вестись на уловки преступников первые 30 минут. Она объяснила, что если человек не перевел деньги в течение первых 10 минут, то спустя полчаса заработает критическое мышление. В этом случае шанс, что мошенник завладеет деньгами, кратно снижается.