«Красный октябрь» получил первый халяльный сертификат на шоколад «Аленка»

Фабрика «Красный октябрь» получила халяльный сертификат на свою продукцию. Об этом 16 октября рассказала «Известиям» пресс-служба кондитерского холдинга «Объединенные кондитеры».

Знак соответствия «Халяль. Сертифицировано Роскачеством» выдан на серийный выпуск шоколада «Аленка», горького шоколада «Бабаевский элитный», конфет «Аленка», «Грильяжные», «Козиначки с солью», «Птичье молоко» и прочую продукцию. Этот сертификат стал первым, который внесли в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации.

«Проверка процессов производства и готовой продукции проходила как силами специалистов подведомственного органа по сертификации Роскачества в сфере систем менеджмента качества, так и ведущими в нашей стране экспертами в области шариата», — рассказала пресс-служба производителя.

Халяльные кондитерские изделия не должны иметь в составе желатин, кармин и ряд других пищевых добавок, которые запрещены нормами ислама, отмечает «Газета.Ru».

8 августа нутрициолог Анастасия Костомаха рассказала, что отличить настоящий шоколад от подделки можно по наличию в нем ингредиентов «масло какао» и «какао тертое».