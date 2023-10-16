Завод нетканых материалов запустили под Тулой

Современный комплекс по производству нетканых материалов запустили «с нуля» в Киреевске Тульской области. Объем выпуска составит 16 тыс. т ежегодно, сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности в понедельник, 16 октября.

Завод будет изготавливать нетканые материалы из нескольких слоев спанбонда и мельтблауна по фильерно-раздувной технологии. Они имеют ряд преимуществ перед другими текстильными изделиями из-за небольшой себестоимости, улучшенных потребительских свойств, экономичности расхода сырья и комплектующих.

Локализация выпуска продукции составляет 100%, создано 136 рабочих мест, пишет ТСН24. На реализацию проекта было выделено почти 1 млрд рублей, из которых 705 млн рублей дал федеральный Фонд развития промышленности в качестве льготного займа по программе «Приоритетные проекты».

В начале октября сообщалось, что в Тульской области построят первый в России завод по производству лимонной кислоты. Он появится в специальной экономической зоне «Узловая».