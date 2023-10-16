Жителя Наро-Фоминска приговорили к восьми годам за избиение супруги до смерти
Суд в Наро-Фоминске (Московская область) приговорил местного жителя к восьми годам колонии за избиение супруги до смерти. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Трагедия произошла 9 июня 2023 года в загородном доме в Наро-Фоминском районе. Установлено, что между обвиняемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его супругой произошла ссора.
«В ходе ссоры с женой нанес последней более 40 ударов кулаками рук, ногами, а также зажатым в руке собачьим ошейником с металлической пряжкой, используемым в качестве оружия», — говорится в сообщении ведомства.
От полученных травм женщина скончалась на месте, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Суд признал жителя Наро-Фоминска виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.
18 сентября «Известия» со ссылкой на источник сообщали, что мужчина задушил супругу и оставил ее труп в лесу в подмосковном Раменском. У 32-летней женщины остались двое несовершеннолетних детей.