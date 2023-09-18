Мужчина задушил жену и оставил ее тело в лесу в Подмосковье

Мужчина задушил супругу и оставил ее труп в лесу в подмосковном Раменском. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщил источник «Известий».

Убитую женщину в полуобнаженном виде обнаружили утром в пятницу, 15 сентября, недалеко от озера Гидра. Тело принадлежало 32-летней жительнице села Новое.

Злоумышленника задержала полиция. Им оказался ранее судимый 35-летний муж убитой. Он сознался в содеянном. Его заключат под стражу в ближайшее время, добавил собеседник.

Отмечается, что у погибшей остались двое несовершеннолетних детей.

Ранее, 7 сентября, житель Камчатки на почве ревности убил сожительницу и ранил знакомого в ходе поножовщины. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).