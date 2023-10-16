В Казани задержали находившегося в международном розыске иностранца

В Казани задержали гражданина Перу, находившегося в международном розыске за убийство. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба МВД России по Татарстану в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, 35-летний житель перуанского города Лима в ходе ссоры застрелил оппонента и уехал в Россию вместе с семьей, чтобы избежать наказания.

Иностранец был объявлен в международный розыск по инициативе Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола Перу, рассказали в МВД.

Сотрудники отдела нацбюро Интерпола МВД по Республике Татарстан выявили факт прибытия перуанца на территорию России через международный аэропорт Казань и задержали по месту жительства. Решением суда он заключен под стражу для решения вопроса об экстрадиции.

Ранее, 21 сентября, полиция задержала в Москве гражданина Великобритании Дина Джона С., по запросу Мальты находящегося в розыске Интерпола за тяжкое преступление.