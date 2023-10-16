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Фонд помощи детям Донбасса передал подарки школьникам в Запорожской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Фонд помощи детям Донбасса передал подарки воспитанникам школ-интернатов в Запорожской области. Об этом 16 октября рассказал корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

По словам журналиста, фура с подарками детям не поместилась на территории одного из учреждений. Воспитанники выстроились в цепочку и помогли выгрузить содержимое.

Отмечается, что в Запорожской области Каменско-Днепровская школа-интернат — это единственное подобное крупное учреждение, где учатся 350 детей. Среди подарков были мягкие игрушки, самокаты, велосипеды, канцелярия, книги.

«У нас, к сожалению, нет спонсора. Хотелось бы какого-то шефа. Хотя бы учебные пособия для предметов — физики, химии, математики. У нас ничего нет. У нас еще таких партий не было. Это впервые, поэтому мы все выстроились чтобы помогать», — отметила директор учреждения Нина Гурская.

По словам директора Благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристины Федосеевой, большая часть вещей имеет российское производство.

Уточняется, что подарки были доставлены во все школы-интернаты региона, например в Мелитополе, Васильевке, Каменско-Днепровской.

«Весь груз, который мы привезли, раздадим по всей Запорожской области, то есть все дети будут не обделены. Мы привезли огромную машину. Думаю, всем достанется», — подчеркнул замруководителя «Народного фронта» Запорожской области Владислав Ступка.

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Ранее, в апреле, корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал, что фонд закупил медицинскую технику для детской клиники в Луганске. Для пациентов были закуплены современные стоматологические кресла, рентгены и высокотехнологичные аппараты УЗИ. Всего в перечень вошли более 20 позиций.

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