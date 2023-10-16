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Пациентов-сердечников попросили обеспечить льготными лекарствами

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Фото: ТАСС/Геодакян Артем
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Добавить в проект бюджета на 2024 год средства для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) просит Всероссийский союз пациентов, с таким письмом организация обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину (документ есть у «Известий»).

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Сейчас льготные лекарства пациенты получают в течение двух лет, после того как перенесли инфаркты, инсульты или хирургические вмешательства на сердце. Но в течение нескольких лет власти планируют предусмотреть в бюджете и льготное лекарственное обеспечение для пациентов с ишемической болезнью сердца в сочетании с хронической сердечной недостаточностью. Так, еще в январе 2022 года Минздрав направил в правительство расчеты о том, что необходимо дополнительное финансирование в объеме 10,15 млрд рублей ежегодно — это позволит обеспечить лекарствами 300 тыс. пациентов с хроническими формами сердечно-сосудистых заболеваний и спасти около 30 тыс. жизней в год. Рекомендации правительству о том, что следует внести в список на бесплатные лекарства и пациентов-хроников, направлял комитет Госдумы по охране здоровья в ноябре 2022 года.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов указал на нелогичность того, что люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями «остались за бортом».

«Врачи борются за то, чтобы человек не стал инвалидом, но при этом право на бесплатные лекарства имеют только сердечники с инвалидностью. Мы говорим о том, что необходимо существенно повысить финансирование на борьбу с любыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. И не хватает еще минимум 10 млрд рублей», — сказал он «Известиям».

«Известия» направили в Минздрав запрос о том, сколько средств необходимо на борьбу с ССЗ. При этом еще в 2022 году замминистра здравоохранения Сергей Глаголев заявлял, что ведомство «концептуально согласно» с предложениями о льготном обеспечении лекарствами пациентов с хроническими сердечными заболеваниями.

Основной причиной смертности от различных заболеваний в России являются ССЗ: из-за них скончались 831,5 тыс. человек в 2022 году (44% от общего числа в этой структуре).

«Основная часть этой массы приходится на ишемическую болезнь сердца (инфаркты) и острое нарушение мозгового кровообращения (инсульты)», — рассказала «Известиям» ведущий врач-кардиолог клиники «Ниармедик на Маросейке» Екатерина Бучина.

Комитет Госдумы по охране здоровья обсуждает поправки по увеличению финансирования на ССЗ, в частности о выделении средств на пациентов с хроническими сердечными заболеваниями, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
«На пациентов, которые перенесли сосудистую катастрофу, средства выделены, их хватает. Но на пациентов, которые еще не пришли к инвалидности, средств пока действительно не предусмотрено. Но ко второму чтению, я уверен, необходимые изменения будут внесены и около 10–15 будут добавлены», — отметил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Профилактический шок: получат ли хронические сердечники льготные лекарства

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