Минпромторг предложил установить минимальные цены на разливное пиво

В России могут установить минимальные розничные цены (МРЦ) для разливного пива, что отразится на его цене в заведениях общепита. Такое предложение выдвинул Минпромторг, выступая на экспертном совете при комитете Госдумы по промышленности и торговле на прошлой неделе.

Ведомство уверено, что таким образом можно решить проблему с «наливайками» — небольшими кафе, которые расположены в жилых домах и за счет своего статуса имеют право торговать спиртным круглосуточно. Это своеобразный обход действующей федеральной нормы, которая запрещает продавать спиртное после 23:00.

«Введение минимальных розничных цен на слабоалкогольную продукцию, реализуемую в розлив, вполне может стать механизмом, который снизит желание недобросовестных потребителей собираться ночами у таких объектов якобы общепита и нарушать покой граждан», — пояснили «Известиям» в ведомстве.

Источник, близкий к ведомству, подчеркнул, что сейчас такие заведения могут продавать пиво в розлив за 70–80 рублей за 1 литр, тогда как МРЦ может повысить стоимость продукции, что отпугнет часть покупателей.

В Госдуме сейчас активно обсуждают, как можно оградить жильцов многоквартирных домов от таких «наливаек». Парламентарии сразу двух фракций внесли в ГД свои законопроекты с предложениями о том, как решить эту проблему. От «Новых людей» это Владислав Даванков, а от «Единой России» — Светлана Разворотнева. Основная новелла этих проектов — позволить жильцам самостоятельно решать, могут ли такие заведения общепита располагаться в многоквартирном доме.

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Кружным путем: Минпромторг предложил ввести минимальную розничную цену для пива