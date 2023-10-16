В этом году количество трансграничных переводов в валютах дружественных стран выросло более чем втрое, узнали «Известия».

За девять месяцев 2023-го розничные клиенты совершили около 180 тыс. переводов в денежных единицах дружественных стран, что в 3,7 раза превышает число таких операций за аналогичный период прошлого года, сообщили в ВТБ. Рост показателя связан с расширением географии транзакций, а также с повышением качества и скорости их проведения, пояснили в организации.

Всего за январь–сентябрь этого года физлица отправили за рубеж 23 млрд рублей, отметили в банке. Более 90% от общего числа таких операций приходятся на Армению, Белоруссию, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.

С начала нынешнего года клиенты переводили деньги за границу в мобильном приложении банка в три раза чаще по сравнению с таким же периодом 2022-го, указали и в Почта Банке. Совокупный объем таких операций вырос вдвое. В основном деньги уходили в Казахстан, Азербайджан и Узбекистан, добавили в организации.

В «Открытии» сказали, что показатели по таким операциям стабильно растут из месяца в месяц. Чаще всего деньги отправляют в дружественные страны, согласились в Росбанке. Причем среди наиболее популярных государств — материковый Китай, Киргизия и Армения. Кроме того, в последнее время клиенты делают выбор при трансграничных платежах в пользу юаней и рублей, отметили в организации.

Эксперты рассказали, что изменился и портрет «отправителя»: раньше этой услугой пользовались только иностранные граждане, а с прошлого года к ней подключились и россияне.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

По карте мира: число переводов в дружественных валютах выросло втрое