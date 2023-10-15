Сборную России по боксу встретили во Внуково песнями и пирогами

Болельщики встретили участников сборной России по боксу в московском аэропорту Внуково поздравлениями, гимном и пирогами. Кадры встречи 15 октября опубликовали «Известия».

Музыкальное приветствие спортсменам исполнил казачий коллектив. В руках у солистки был традиционный хлебный каравай.

Болельщики встретили боксеров с российскими флагами в руках.

«Поздравляем! Поздравляем!» — прокричали присутствующие.

Национальная команда России 14 октября заняла первое общекомандное место на Кубке Европы по боксу, который проходил в городе Будва, Черногория. Турнир проходил с 8 по 14 октября.

Сборная России завоевала четыре золотые награды. Медали вручили Баиру Батлаеву, Максиму Кузнецову, Габилу Мамедову и Джамбулату Бижамову.

Серебро завоевали Соян Артыш и Вадим Щеблыкин. Бронзовые награды были вручены Тархану Идигову и Рамазану Ханапиеву.

Всего в турнире принимали участие 158 спортсменов из разных стран мира.

Также в 15 октября в Сиднее прошел вечер бокса с участием чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе Тимофея Цзю. Его соперником был временный чемпион мира по версии WBС Брайан Мендоса. Сын Кости Цзю одержал 24-ю победу в карьере и первую в статусе обладателя мирового титула.