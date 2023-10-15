Реклама
Прямой эфир
Мир
Республика Сербская готова подписать с РФ договор о долгосрочных поставках газа
Мир
Вашингтон заявил о попытках освободить заложников ХАМАС
Общество
В Совфеде разработают проект об охране голоса человека
Мир
Нетаньяху пригласил Байдена посетить Израиль
Мир
Полиция в Германии разогнала крупный митинг в поддержку Палестины
Мир
Премьер Польши заявил о готовности сформировать новый кабмин после выборов
Мир
На Украине заявили о необходимости ускорить производство оружия
Мир
Республика Сербская выразила надежду на установление прямого авиасообщения с РФ
Мир
Израиль начал осмотр сектора Газа с воздуха для подготовки к наземной операции
Мир
Туск заявил о прекращении в Польше эпохи власти партии Качиньского
Мир
ЦАХАЛ заявила об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане
Мир
Оппозиция Польши получила достаточно голосов для формирования коалиции
Мир
Аэропорт Алеппо возобновит работу 16 октября после израильских ударов
Мир
Белый дом пообещал выделить больше $2 млрд на помощь Украине и Израилю

Сборную России по боксу встретили во Внуково песнями и пирогами

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Болельщики встретили участников сборной России по боксу в московском аэропорту Внуково поздравлениями, гимном и пирогами. Кадры встречи 15 октября опубликовали «Известия».

Музыкальное приветствие спортсменам исполнил казачий коллектив. В руках у солистки был традиционный хлебный каравай.

Болельщики встретили боксеров с российскими флагами в руках.

«Поздравляем! Поздравляем!» — прокричали присутствующие.

Национальная команда России 14 октября заняла первое общекомандное место на Кубке Европы по боксу, который проходил в городе Будва, Черногория. Турнир проходил с 8 по 14 октября.

Сборная России завоевала четыре золотые награды. Медали вручили Баиру Батлаеву, Максиму Кузнецову, Габилу Мамедову и Джамбулату Бижамову.

Серебро завоевали Соян Артыш и Вадим Щеблыкин. Бронзовые награды были вручены Тархану Идигову и Рамазану Ханапиеву.

Всего в турнире принимали участие 158 спортсменов из разных стран мира.

«Дружок, ты где?»: Тимофей Цзю впервые победил в статусе чемпиона мира
Он уверенно прошел Брайана Мендоса

Также в 15 октября в Сиднее прошел вечер бокса с участием чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе Тимофея Цзю. Его соперником был временный чемпион мира по версии WBС Брайан Мендоса. Сын Кости Цзю одержал 24-ю победу в карьере и первую в статусе обладателя мирового титула.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023