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18 октября — День памяти войсковой казачьей славы: что за праздник

В России 18 октября отметят День памяти войсковой казачьей славы
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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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В России 18 октября отмечают знаменательную дату — День памяти войсковой казачьей славы. Праздник призван чествовать подвиги казачества в разные этапы истории нашей страны. В 2023 году торжество приходится на среду. «Известия» рассказывают об истории и традициях знаменательного дня.

День памяти войсковой казачьей славы 2023 — история

Казаки вошли в состав российской армии в далеком 1570 году. Именно тогда царь Иван IV Грозный принял на службу Донское казачье войско. С тех пор казаки показали себя во многих судьбоносных сражениях в истории России — битвах за Астрахань и Казань, Наполеоновских войнах и ключевых столкновениях Великой Отечественной войны. Многие представители казачества стали национальными героями и навсегда вписали свои имена в историю России.

Собственный праздник у казаков появился в ознаменование триумфа в Битве под Лейпцигом 1813 года. Тогда император Николай I сделал 18 октября Днем памяти предков-казаков, павших за Родину. После Гражданской войны торжество ушло в прошлое вместе с императорскими временами, долгое время казаки устраивали лишь локальные празднества.

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Наконец, знаменательную дату возродили в 2000 году по инициативе правления войскового казачьего общества «Всевеликое войско донское». Теперь праздник заново стал оплотом патриотических ценностей и исторической гордости.

День памяти войсковой казачьей славы 2023 — традиции

К дню праздника в музеях воинской славы открываются тематические инсталляции, проводятся лекции и конференции. В школах также проходят образовательные мероприятия, для детей проводят экскурс в историю подвигов и приглашают представителей казачества. К торжеству приурочены и детские конкурсы.

По телевидению в знаменательную дату можно увидеть фильмы о казаках, а в классах обсуждают литературные произведения, посвященные теме казачества.

9 октября в России отмечали другой день воинской славы — 80-летие разгрома немецко–фашистских войск в битве за Кавказ. «Известия» рассказали о хронологии сражения, его итогах и последствиях.

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