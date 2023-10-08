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9 октября — День разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ

В России 9 октября отмечают 80 лет победы в битве за Кавказ
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Фото: mil.ru
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9 октября исполняется ровно 80 лет со дня разгрома немецко–фашистских войск в битве за Кавказ. Сражение стало вторым по продолжительности в Великой Отечественной войне после 900-дневной обороны Ленинграда. В памятную дату «Известия» вспоминают, как развивались события в октябре 1943 года.

День разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ – 2023: о празднике

День воинской славы был учрежден в 2020 году. С инициативой увековечить память об этом историческом событии выступила дума Ставропольского края.

Авторы инициативы указали, что битва за Кавказ сыграла важную роль в завершении коренного перелома войны и разгроме фашистских войск. По их убеждению, праздник должен способствовать сохранению памяти о сражении, а также укреплению дружеских межнациональных связей с народами Кавказа, которые принимали участие в боях с общим врагом.

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День разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ – 2023: хроника

Битва длилась 442 дня — с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943-го. Боевые действия проводились в крайне тяжелой обстановке в степной и горно-лесистой местности при значительном перевесе сил в пользу противника.

Cогласно плану немецкого командования под кодовым названием «Эдельвейс», сначала предполагалось окружить советские войска в районе Ростова и овладеть Северным Кавказом. В дальнейшем противник намеревался выйти с запада на Новороссийск и Туапсе, а с востока — захватить Грозный и Баку.

Поначалу немецкие войска быстро продвигались в глубь Кавказа, однако после ряда неудачных попыток прорваться в сторону Туапсе и Грозного ситуация в корне изменилась. Измотав противника в тяжелых боях, советская армия перешла в контрнаступление, сорвав планы Гитлера. На исход битвы также повлияло поражение немцев под Сталинградом в феврале 1943 года, из-за чего противник был вынужден отступить, опасаясь окружения.

В том же месяце группа советских альпинистов из состава 46-й армии сняла фашистские штандарты с вершин Эльбруса. Так закончился самый тяжелый оборонительный этап битвы за Кавказ.

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День разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ – 2023: мероприятия

К памятной дате в городах России пройдут научные конференции, выставки, музыкальные и театрализованные представления. В Москве главная экспозиция откроется в Музее Победы на Поклонной горе. Посетителей познакомят с подлинными раритетами музейного фонда — документами, личными вещами, обмундированием и даже оружием.

А в Ставрополе будет работать мультимедийная выставка «Битва за Кавказ» c анимированными картами и кадрами военной хроники, которые помогут воссоздать картину событий 80-летней давности. Так, посетителям продемонстрируют уникальный кадр, сделанный за несколько месяцев до начала операции «Эдельвейс», на котором Гитлер, улыбаясь, режет торт, символизирующий Кавказ.

Ранее «Известия» писали, как в России и мире отмечают День окончания Второй мировой войны.

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