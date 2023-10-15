Прошло последнее солнечное затмение 2023 года

Последнее солнечное затмение в этом году увидели в США. При этом затмение было неполным — Луна не закрывала Солнце, а перекрывала центральную часть светила, передает телеканал «Известия». В этот момент с Земли было видно огненное кольцо, окруженное темным диском Луны. Максимальную фазу затмения могли наблюдать жители США, Центральной Америки, Колумбии, Бразилии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.