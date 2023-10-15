МОК отверг призывы к полному отстранению российских спортсменов

Международный олимпийский комитет отверг призывы полного отстранения российских спортсменов, передает телеканал «Известия».

«В целом спортивное сообщество проявило сильную поддержку возвращения индивидуальных нейтральных спортсменов на международные соревнования, что было подтверждено во время международного олимпийского форума в Лозанне. В некоторых случаях продолжаются попытки влияния государств на автономию спорта, некоторые правительства настаивают на полном отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований или даже отказывают в выдаче виз. МОК решительно отвергает такое вмешательство правительств и продолжает внимательно следить за ситуацией», — заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд.

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