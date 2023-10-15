Митрополит Тихон пошутил о Крыме

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в обращении к братии и прихожанам Псково-Печерского монастыря об истории Крыма в шутку напомнил прихожанам, что в древней истории полуостров считался для жителей других государств «ссылкой на Колыму». Видеообращение опубликовано 14 октября в социальной сети «ВКонтакте».

«Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма», — сказал он.

Митрополит отметил, что для россиян полуостров был Крымом, а для иноземцев — местом, «где люди не жили нормально».

«Вот и мне — на курорты Колымы», — пошутил он.

На самом деле на полуострове прекрасно, заключил митрополит.

11 октября патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил нового главу Крымской митрополии — митрополита Тихона (Шевкунова). Тихон занимал пост игумена Успенского Псково-Печерского монастыря в Печорах, митрополита Псковского и Порховского, а также священноархимандрита Благовещенского Никандровского монастыря в селе Любовец. Его освободили от этих должностей с благодарностью.