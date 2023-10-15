В Сочи проходит Гран-при России по дрифту

Рев двигателей и густой белый дым из-под колес. В «Сириусе» проходит финал Гран-при России по дрифту. Судьба чемпионства решается на «Сочи Автодроме». Борьба ведется в личном и командном зачетах RDS GP. На престижную победу претендуют сразу несколько пилотов. В субботу, 14 октября, прошел первый день соревнований. Имя чемпиона станет известно уже в воскресенье.

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