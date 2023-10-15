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Латвия вытеснила Италию из тройки крупнейших поставщиков вина в Россию

Comtrade: Латвия вытеснила Италию из топ-3 крупнейших поставщиков вина в Россию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Латвия, вытеснив Италию, вместе с Грузией и Литвой стала одним из крупнейших поставщиков вина в Россию по итогам января–августа 2023 года. Об этом 15 октября сообщили «РИА Новости» со ссылкой на свои расчеты на основе данных платформы ООН Comtrade.

Общая выручка трех стран составила $317,5 млн, при этом экспорт самой Италии сократился на 4%. За восемь месяцев в Россию в общей сумме было ввезено вина более чем на $485 млн.

Так, на Литву пришлась четверть суммы, а в сравнении с прошлым годом страна нарастила экспорт в Россию на 20,6%. Грузия увеличила экспорт вина на 19,4%, до $112,1 млн, а Латвия — на 18,5%, до $79,5 млн.

При этом Литва и Латвия закупали вино в этом году в Италии (на $59,3 млн), в Испании ($21 млн) и Германии ($14,1 млн).

В десятке крупнейших экспортеров вина в Россию в этом году оказались Италия ($72,7 млн), Испания ($20,8 млн), Польша ($18,3 млн), Германия ($11,3 млн), Чили ($10,4 млн), Португалия ($7,7 млн) и Армения ($6,3 млн).

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Ранее, 29 сентября, стало известно, что акциз на вино в 2024 году подскочит в три раза — до 108 рублей за литр. Так, цена импортной бутылки в низкоценовом сегменте может увеличиться на 50%. В структуре стоимости бюджетного напитка на акциз и НДС теперь придется около 130 рублей, на полке эта сумма удвоится.

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