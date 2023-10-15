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Актриса из сериала «Твин Пикс» Пайпер Лори умерла в возрасте 91 года

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Звезда сериала «Твин Пикс», американская актриса Пайпер Лори умерла в возрасте 91 года. Об этом 14 октября сообщило агентство Associated Press (AP).

«Лори умерла от старости, сообщила по электронной почте ее менеджер Марион Розенберг агентству AP, добавив, что Лори была «превосходным талантом и замечательным человеком», — говорится в статье.

Актриса была трижды номинирована на премию «Оскар» за участие в фильмах «Бильярдист» (The Husler, 1961), «Кэрри» (Carrie,1976) и «Дети тишины» (Children of a Lesser God, 1986). Также она получила премию «Золотой глобус» за роль в сериале «Твин Пикс» (Twin Peaks, 1990–2017).

Кроме того, Лори также прославилась как пекарь: ее рецепты появились в газете The New York Times.

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