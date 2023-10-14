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МОК изучит возможность проведения киберспортивных игр

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Международный олимпийский комитет (МОК) изучает планы по проведению Олимпийских киберспортивных игр, заявил 14 октября президент комитета Томас Бах на церемонии открытия 141-й сессии МОК в Мумбаи.

По его словам, киберспортом и играми в мире занимаются 3 млрд человек.

«По оценкам экспертов, более 500 млн из них интересуются именно киберспортом, который включает в себя виртуальные виды спорта и спортивные симуляторы», — говорится на сайте МОК.

Бах подчеркнул, что большинству из потенциальных игроков нет и 34 лет, что очень важно для МОК.

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В начале октября два киберспортсмена из России вошли в топ-32 международного соревнования по Tekken в рамках турнира Rev Major 2023. Свое мастерство на глобальной арене показали Вячеслав caliber 7.62х39 Новиков и Алексей Higem Комиссаров.

Россияне приняли участие в турнире TWT с призовым фондом в размере более $10,4 тыс.

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