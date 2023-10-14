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«Ночные волки» провели мотопробег в честь закрытия сезона

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Фото: РЕН ТВ
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Байкеры клуба «Ночные волки» провели мотопробег в честь закрытия мотосезона-2023, мероприятие прошло в субботу, 14 октября.

Участниками пробега стали десятки мотоциклистов. Элементами праздника организаторы назвали рок-концерт, шоу спецэффектов и салют.

Как рассказал основатель клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов, мотосезон решили закрыть с наступлением осени, когда уже приходит зима.

«Когда русский церковный праздник Покрова Богородицы накрывает всю русскую землю. Неслучайно сейчас наша первая остановка будет в Новодевичьем монастыре», — подчеркнул он.

Байкеры намерены доставить и передать обители икону Пресвятой Богородицы.

Традиции передачи православных святынь уже много лет, после этого дают официальный старт шоу, которое завершает мотосезон.

Ранее, 23 сентября, колонна мотоциклистов проехала от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу. Любители байков и представители мотоклубов проехали в общей сложности 31 км — два круга по Садовому кольцу.

Мотосезон в столице был открыт в мае.

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