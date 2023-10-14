Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута МУС

Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил ратификацию Римского статуса Международного уголовного суда (МУС). Соответствующая информация 14 октября появилась на сайте главы государства.

«13 октября президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, подписанного 17 июля 1998 года<...>», — говорится в тексте.

Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС 3 октября. В обсуждениях ратификации Римского статута участвовала только фракция премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор».Депутат «Гражданского договора» Эдуард Агаджанян заявил, что Ереван знает о позиции Москвы по этому вопросу, но Армения будет руководствоваться собственными интересами.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ратификацию парламентом Армении Римского статута МУС. Он отметил, что после такого шага к действующему руководству Еревана у Москвы появятся дополнительные вопросы.

Еще в апреле в Армении объясняли необходимость ратификации договора о МУС привлечением Азербайджана к ответственности за «агрессию» в отношении Армении. Тогда источник в МИД РФ сообщал, что в таком случае возможны «крайне негативные» для отношений с РФ последствия.