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Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута МУС

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Фото: РИА Новости/Арам Нерсесян
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Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил ратификацию Римского статуса Международного уголовного суда (МУС). Соответствующая информация 14 октября появилась на сайте главы государства.

«13 октября президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, подписанного 17 июля 1998 года<...>», — говорится в тексте.

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Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС 3 октября. В обсуждениях ратификации Римского статута участвовала только фракция премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор».Депутат «Гражданского договора» Эдуард Агаджанян заявил, что Ереван знает о позиции Москвы по этому вопросу, но Армения будет руководствоваться собственными интересами.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ратификацию парламентом Армении Римского статута МУС. Он отметил, что после такого шага к действующему руководству Еревана у Москвы появятся дополнительные вопросы.

Еще в апреле в Армении объясняли необходимость ратификации договора о МУС привлечением Азербайджана к ответственности за «агрессию» в отношении Армении. Тогда источник в МИД РФ сообщал, что в таком случае возможны «крайне негативные» для отношений с РФ последствия.

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