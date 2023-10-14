Газопровод высокого давления загорелся в ДНР
В поселке городского типа Кутейниково в Донецкой Народной Республике (ДНР) загорелся газопровод, сообщили 14 октября в правительстве республики в Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошел в Амвросиевском районе. На место направились оперативные службы и руководитель «ДонбассГаза» Андрей Иченко.
По предварительным данным, пострадавших нет. Причины пожара выясняются.
Как выяснили «Известия», возгорание началось не из-за обстрела.
Ранее, 12 сентября, пресс-служба МЧС России сообщила, что на территории склада в Макеевке произошло возгорание площадью 4,5 тыс. кв. м. К тушению привлекались 82 человека и 19 единиц техники.