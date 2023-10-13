В Регенсбурге местный житель столкнул сирийца с моста
Житель немецкого города Регенсбург столкнул 20-летнего сирийца с Каменного моста с высоты 15 м. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщила Bild со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел около полудня в пятницу, 13 октября. По данным полиции, прохожие удерживали 28-летнего немца, пока не приехали правоохранительные органы.
Пострадавший получил серьезные травмы и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
Криминальная полиция Регенсбурга собрала доказательства на месте преступления и начала расследование в сотрудничестве с прокуратурой города.
Других подробностей не приводится.
«Мы пока не можем делать никаких заявлений по этому поводу», — сообщила Bild пресс-секретарь полиции Корнелия Уайлд.
Ранее, 9 октября, сообщалось, что автомобилист протаранил лобби генерального консульства Китая в Сан-Франциско. Полиция прибыла на место происшествия спустя несколько минут и застрелила водителя.